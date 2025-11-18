PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten
Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es am Montagabend (17.11.), gegen 19.15 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten im Bereich der Brahmsstraße abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten vier Diebe den Automaten gewaltsam aufzubrechen. Hierbei wurden sie durch einen Zeugen gestört, woraufhin sie in unbekannte Richtung die Flucht suchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg.

Laut Zeugenaussagen sollen die vier jungen Männer schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein und mindestens zwei der Täter sollen zudem eine dunkle Kappe getragen haben.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren