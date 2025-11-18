Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es am Montagabend (17.11.), gegen 19.15 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten im Bereich der Brahmsstraße abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten vier Diebe den Automaten gewaltsam aufzubrechen. Hierbei wurden sie durch einen Zeugen gestört, woraufhin sie in unbekannte Richtung die Flucht suchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg.

Laut Zeugenaussagen sollen die vier jungen Männer schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein und mindestens zwei der Täter sollen zudem eine dunkle Kappe getragen haben.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell