POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (17.11.) drangen in der Zeit zwischen 17.45 und 19.00 Uhr die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Räume in einem Einfamilienhaus in der Lessingstraße ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
