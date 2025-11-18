Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brombachtal-Kirchbrombach: Zeugenaufruf nach nicht alltäglicher Verkehrsunfallflucht mit Golfcart in Brombachtal

Brombachtal (ots)

Am Dienstag (18.11.) gegen 00:30 Uhr, befuhren zwei bislang unbekannte Personen mit einem Golfcart die Schulstraße in Richtung Balsbach. Dabei kam es möglicherweise zu einer Kollision mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Die Fahrt endete schließlich durch den Zusammenstoß mit einer Leitplanke, woraufhin beide Fahrzeuginsassen zu Fuß flüchteten. Das zuvor in der gleichen Ortschaft entwendete und nun beschädigte Golfcart wurde hierbei am Unfallort zurückgelassen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass sich die Insassen des Golfcarts beim Aufprall Verletzungen zugezogen haben. Eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Ebenso muss sich der flüchtige Fahrer wegen einer Verkehrsunfallflucht, sowie dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges verantworten.

Hinweise zu den flüchtigen Personen, Beobachtungen oder andere sachdienlichen Informationen nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 entgegen.

Berichterstatter: Pfeifer, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell