PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brombachtal-Kirchbrombach: Zeugenaufruf nach nicht alltäglicher Verkehrsunfallflucht mit Golfcart in Brombachtal

Brombachtal (ots)

Am Dienstag (18.11.) gegen 00:30 Uhr, befuhren zwei bislang unbekannte Personen mit einem Golfcart die Schulstraße in Richtung Balsbach. Dabei kam es möglicherweise zu einer Kollision mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Die Fahrt endete schließlich durch den Zusammenstoß mit einer Leitplanke, woraufhin beide Fahrzeuginsassen zu Fuß flüchteten. Das zuvor in der gleichen Ortschaft entwendete und nun beschädigte Golfcart wurde hierbei am Unfallort zurückgelassen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass sich die Insassen des Golfcarts beim Aufprall Verletzungen zugezogen haben. Eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Ebenso muss sich der flüchtige Fahrer wegen einer Verkehrsunfallflucht, sowie dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges verantworten.

Hinweise zu den flüchtigen Personen, Beobachtungen oder andere sachdienlichen Informationen nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 entgegen.

Berichterstatter: Pfeifer, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Pralas, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 17:37

    POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Höchst

    Höchst (ots) - Höchst i. Odw.: Am Montag (17.11.) zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A3, der in der Pestalozzistraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Mindestens 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an beiden Türen der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallhergang nimmt die Polizeistation Höchst ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:53

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen (13.11.) und Montagvormittag (17.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Balkontür in die Räume in einem Haus in der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:07

    POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Bürogebäude

    Rüsselsheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend (14.11.) und Montagmorgen (17.11.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude der Firma Opel am Bahnhofsplatz ein. Dort hebelten sie anschließend eine Tür und mehrere Schränke auf. Die Täter flüchteten mit Geld vom Tatort und hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden rund 2000 Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren