POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen (13.11.) und Montagvormittag (17.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Balkontür in die Räume in einem Haus in der Steigerwaldstraße ein. Sie entwendeten anschließend Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

