POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Mörfelden-Walldorf (ots)
Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen (13.11.) und Montagvormittag (17.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Balkontür in die Räume in einem Haus in der Steigerwaldstraße ein. Sie entwendeten anschließend Geld und Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell