PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen (13.11.) und Montagvormittag (17.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Balkontür in die Räume in einem Haus in der Steigerwaldstraße ein. Sie entwendeten anschließend Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:07

    POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Bürogebäude

    Rüsselsheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend (14.11.) und Montagmorgen (17.11.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude der Firma Opel am Bahnhofsplatz ein. Dort hebelten sie anschließend eine Tür und mehrere Schränke auf. Die Täter flüchteten mit Geld vom Tatort und hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden rund 2000 Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:55

    POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich in Linienbus

    Darmstadt (ots) - Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann hat sich am Freitagabend (14.11.), gegen 20.00 Uhr, in einem Bus der Linie H, der sich gerade im Bereich des Luisenplatzes befand, vor einer 60 Jahre alten Frau und ihrer minderjährigen Tochter entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Jacke und eine blaue Jeanshose. Der Unbekannte hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren