PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Bürogebäude

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (14.11.) und Montagmorgen (17.11.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude der Firma Opel am Bahnhofsplatz ein. Dort hebelten sie anschließend eine Tür und mehrere Schränke auf. Die Täter flüchteten mit Geld vom Tatort und hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden rund 2000 Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:55

    POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich in Linienbus

    Darmstadt (ots) - Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann hat sich am Freitagabend (14.11.), gegen 20.00 Uhr, in einem Bus der Linie H, der sich gerade im Bereich des Luisenplatzes befand, vor einer 60 Jahre alten Frau und ihrer minderjährigen Tochter entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Jacke und eine blaue Jeanshose. Der Unbekannte hatte ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:57

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Tresor erbeutet / Kripo ermittelt

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstagabend (15.11.), zwischen 17 und 18.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Elfengrund" ins Visier. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten einen Tresor samt seines Inhalts. Mit dem Tresor flüchteten sie in unbekannte Richtung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren