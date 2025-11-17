POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Bürogebäude
Rüsselsheim (ots)
In der Zeit zwischen Freitagabend (14.11.) und Montagmorgen (17.11.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude der Firma Opel am Bahnhofsplatz ein. Dort hebelten sie anschließend eine Tür und mehrere Schränke auf. Die Täter flüchteten mit Geld vom Tatort und hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden rund 2000 Euro.
Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 Kontakt aufzunehmen.
