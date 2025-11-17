Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Tresor erbeutet

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstagabend (15.11.), zwischen 17 und 18.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Elfengrund" ins Visier.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten einen Tresor samt seines Inhalts. Mit dem Tresor flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg. Mit hoher Wahrscheinlichkeit transportieren die Kriminellen den Tresor mit einem Fahrzeug. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

