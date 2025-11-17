Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kleestadt: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitagabend (14.11.), gegen 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Aussiger Straße einzubrechen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge begaben sich die Kriminellen auf das Grundstück des Hauses und versuchten gewaltsam eine Tür aufzubrechen. Als ihnen dies nicht gelang flüchteten sie in unbekannte Richtung ohne Beute gemacht zu haben.

Einer der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

