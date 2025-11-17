Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Nachdem es am Freitag (14.11.) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Rühl-Straße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 16.45 und 19.15 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

