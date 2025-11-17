Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Festnahme nach Einbruch in Tabakgeschäft/38-Jähriger festgenommen - Zigaretten im Wert von rund 15.000 Euro sichergestellt

Biblis (ots)

Zwei Männer hatten in der Nacht zum Samstag (15.11.), kurz nach 2.00 Uhr, nichts Gutes im Sinn, als sie in ein Tabakgeschäft in der Darmstädter Straße einbrachen und dort anschließend Zigaretten im Wert von rund 15.000 Euro entwendeten. Sie flüchteten in einem Auto und wurden hierbei von Zeugen beobachtet. Die Polizei wurde alarmiert. Die eingesetzten Polizeistreifen nahmen später einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in Lorsch vorläufig fest, nachdem sich das Duo in einer Sackgasse festfuhr. Seinem Komplizen gelang zu Fuß die Flucht. Die erbeuteten Zigaretten konnten im Fahrzeug von der Polizei sichergestellt werden.

Der 38-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl zu verantworten haben. Die Fahndung nach dem noch flüchtigen zweiten Tatverdächtigen dauert an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell