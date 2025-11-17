Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Snackautomat aufgebrochen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitag (14.11.), 21.30 Uhr, und Samstag (15.11.), 20 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Otto-Röhm-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie mehrere Kassetten mit Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Durch das rabiate Vorgehen der Täter wurde der Automat stark beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell