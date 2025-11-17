PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Snackautomat aufgebrochen
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitag (14.11.), 21.30 Uhr, und Samstag (15.11.), 20 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Otto-Röhm-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie mehrere Kassetten mit Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Durch das rabiate Vorgehen der Täter wurde der Automat stark beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

