PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: Schwarzer Hyundai "IONIQ 5" (DA-NC 19E) gestohlen
Zeugen gesucht

Mühltal (ots)

Zwischen Dienstag (13.11.), 17.45 Uhr, und Freitag (14.11.), 8 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Hyundai "IONIQ 5" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-NC 19E" war in der Röderstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:35

    POL-DA: Darmstadt: Snackautomat aufgebrochen / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Zwischen Freitag (14.11.), 21.30 Uhr, und Samstag (15.11.), 20 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Otto-Röhm-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie mehrere Kassetten mit Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Durch das rabiate Vorgehen der Täter wurde der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:20

    POL-DA: Kleestadt: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

    Groß-Umstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitagabend (14.11.), gegen 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Aussiger Straße einzubrechen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge begaben sich die Kriminellen auf das Grundstück des Hauses und versuchten gewaltsam eine Tür aufzubrechen. Als ihnen dies nicht gelang flüchteten sie in unbekannte Richtung ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:13

    POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld / Wer kann Hinweise geben?

    Weiterstadt (ots) - Nachdem es am Freitag (14.11.) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Rühl-Straße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 16.45 und 19.15 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren