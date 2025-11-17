Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: Schwarzer Hyundai "IONIQ 5" (DA-NC 19E) gestohlen

Zeugen gesucht

Mühltal (ots)

Zwischen Dienstag (13.11.), 17.45 Uhr, und Freitag (14.11.), 8 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Hyundai "IONIQ 5" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-NC 19E" war in der Röderstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell