Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Polizisten stoppen mutmaßliche Hehler/Waren im Wert von rund 20.000 Euro im Transporter

Lorsch (ots)

Drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 24 und 53 Jahren, die mit einem Transporter unterwegs waren, kontrollierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Nacht zum Montag (17.11.) auf der Bundesstraße 47. Im Fahrzeug fanden die Beamten anschließend, teils noch original verpackt, Fahrräder, E-Scooter, Schmuck, Hygieneartikel und Batterien. Kaufbelege für die Waren konnten die Personen nicht vorlegen. Sie wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte die Waren sicher und prüft nun, woher die Artikel und Gegenstände stammen könnten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

