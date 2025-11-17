PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich in Linienbus

Darmstadt (ots)

Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann hat sich am Freitagabend (14.11.), gegen 20.00 Uhr, in einem Bus der Linie H, der sich gerade im Bereich des Luisenplatzes befand, vor einer 60 Jahre alten Frau und ihrer minderjährigen Tochter entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Jacke und eine blaue Jeanshose. Der Unbekannte hatte kurzes, braunes Haar und einen Dreitage-Bart. Nach Angaben der Geschädigten soll der Mann ein asiatisches Aussehen haben.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151/9690 an die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE Fokus).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:57

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Tresor erbeutet / Kripo ermittelt

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstagabend (15.11.), zwischen 17 und 18.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Elfengrund" ins Visier. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten einen Tresor samt seines Inhalts. Mit dem Tresor flüchteten sie in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:39

    POL-DA: Mühltal-Traisa: Schwarzer Hyundai "IONIQ 5" (DA-NC 19E) gestohlen / Zeugen gesucht

    Mühltal (ots) - Zwischen Dienstag (13.11.), 17.45 Uhr, und Freitag (14.11.), 8 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Hyundai "IONIQ 5" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-NC 19E" war in der Röderstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon. Die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:35

    POL-DA: Darmstadt: Snackautomat aufgebrochen / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Zwischen Freitag (14.11.), 21.30 Uhr, und Samstag (15.11.), 20 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Otto-Röhm-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie mehrere Kassetten mit Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Durch das rabiate Vorgehen der Täter wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren