Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich in Linienbus

Darmstadt (ots)

Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann hat sich am Freitagabend (14.11.), gegen 20.00 Uhr, in einem Bus der Linie H, der sich gerade im Bereich des Luisenplatzes befand, vor einer 60 Jahre alten Frau und ihrer minderjährigen Tochter entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Jacke und eine blaue Jeanshose. Der Unbekannte hatte kurzes, braunes Haar und einen Dreitage-Bart. Nach Angaben der Geschädigten soll der Mann ein asiatisches Aussehen haben.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151/9690 an die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE Fokus).

