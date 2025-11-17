POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Höchst
Höchst (ots)
Höchst i. Odw.: Am Montag (17.11.) zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A3, der in der Pestalozzistraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Mindestens 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an beiden Türen der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallhergang nimmt die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/ 941-0 entgegen.
