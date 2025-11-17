PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Höchst

Höchst (ots)

Höchst i. Odw.: Am Montag (17.11.) zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A3, der in der Pestalozzistraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Mindestens 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an beiden Türen der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallhergang nimmt die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/ 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Lang, POK / Hauk, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
