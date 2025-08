Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Diebstähle aus Autos+++Verfassungsfeindliche Schmiererei+++Raubdelikte+++Körperverletzungen+++Beleidigung von Polizeibeamten

Wiesbaden (ots)

1. Diebstähle aus Autos,

Wiesbaden-Frauenstein, Quellbornstraße / Alfred-Delp-Straße, Donnerstag, 31.07.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 01.08.2025, 07:00 Uhr

(dme) Zwischen Donnerstagabend um 19:00 Uhr und Freitagmorgen um 07:00 Uhr machten sich Unbekannte an mehreren Fahrzeugen im Wiesbadener Stadtteil Frauenstein zu schaffen. Im genannten Zeitraum wurden mehrere in der Quellbornstraße und der Alfred-Delp-Straße geparkte Autos angegangen. Die Täter öffneten diese jeweils auf unbekannte Weise und durchwühlten die Innenräume. Hierbei wurden persönliche Dokumente und Unterhaltungselektronik entwendet.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 in Verbindung zu setzen.

2. Verfassungsfeindliche Schmiererei,

Wiesbaden-Frauenstein, Alfred-Delp-Straße, Donnerstag, 31.07.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 01.08.2025, 15:45 Uhr

(dme) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr bis Freitagnachmittag, 15:45 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein verfassungsfeindliches Symbol auf den Zaun eines Gartens in der Alfred-Delp-Straße gesprüht. Die Schmiererei wurde um 15:45 Uhr von den Eigentümern festgestellt, welche daraufhin die Polizei alarmierten. Am Tatort wurde von der verständigten Streife des 3. Polizeireviers ein mit weißer Sprühfarbe aufgebrachtes Hakenkreuz auf dem Zaun des Schrebergartens festgestellt und dokumentiert.

Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Raubdelikte,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Samstag, 02.08.2025, 19:30 Uhr und 23:30 Uhr

(js) Gleich in zwei Fällen kam es am Samstagabend zu Raubdelikten in den Reisinger Anlagen. (a) Gegen 19:30 Uhr war ein 59-jähriger zu Fuß in den Reisinger Anlagen unterwegs, wo sich ihm drei bislang unbekannte männliche Personen näherten. Der Geschädigte wurde unvermittelt angegriffen und zu Boden gestürzt. Im darauffolgenden Gerangel wurde dem 59-jährigen seine Geldbörse entwendet. Die Täter, zu welchen lediglich bekannt ist, dass sie laut den Angaben vor Ort eine dunkle Hautfarbe hatten, flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt und suchte eigenständig eine Polizeidienststelle auf.

(b) Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung, ebenfalls in der Reisinger Anlage, informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden ein 31- und ein 28-jähriger in diese verwickelt, wobei dem 28-jährigen mutmaßlich eine Tasche entrissen wurde. Der 31-jährige wurde hierbei verletzt und stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen. Der 28-jährige wurde mit Pfefferspray besprüht und ebenfalls im Krankenhaus behandelt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine männliche Person, welche auf einem weißen Fahrrad unterwegs war. Diese hatte eine normale Statur, dunkle Haare, trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine dunkle Kopfbedeckung.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst sowie zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Nach Streit geschlagen,

Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 02.08.2025, 19:40 Uhr

(js) Nachdem es in einem Geschäft in der Bleichstraße zu zunächst verbalen Streitigkeiten kam, schlugen zwei bislang unbekannte Täter auf eine Person ein. Am Samstagabend kam es zu Streitigkeiten in einem Friseurgeschäft. Diese eskalierten dann insofern, dass zwei männliche Personen jeweils auf den 24-jährigen Geschädigten einschlugen. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Wellritzstraße. Die erste Person wurde als ca. 20 - 30 Jahre alt, etwa 1,85 m groß, von schlanker Statur, mit schwarzen gelockten Haaren beschrieben. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug. Zu dem zweiten Täter kann lediglich gesagt werden, dass er dunkle Haare mit weißen Strähnen hatte, welche zu einem Zopf gebunden waren und er ein rundes Gesicht hatte.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-2140 entgegen.

5. Streit endet im Krankenhaus,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Bussteig B, Sonntag, 03.08.2025, 02:38 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße, die für einen der Beiden im Krankenhaus endete. Ein 46-jähriger sowie ein 57-jähriger gerieten zunächst in einen verbalen Streit, welcher dann in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Der 46-jährige schlug und trat mehrfach auf seinen Kontrahenten ein, sodass dieser leicht verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der 46-jährige konnte durch die Polizei festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 zu melden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere einen Radfahrer, der auf die Situation aufmerksam wurde und deeskalierend einwirken wollte. Er war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

6. Beleidigung von Polizeibeamten endet im Gewahrsam, Wiesbaden, Dotzheim, Dörrgasse, Samstag, 02.08.2025, 22:00 Uhr

(js) Am Samstagabend endete die Beleidigung einer Streifenbesatzung für einen 47-jährigen Wiesbadener in der Ausnüchterungszelle. Gegen 22:00 Uhr wurde die Streifenbesatzung auf ein vermeintlich ordnungswidriges Verhalten des 47-jährigen aufmerksam und sprachen ihn daraufhin an. Der Wiesbadener reagierte unmittelbar mit Beleidigungen, worauf er dann einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Auch während der Kontrolle setzte er sein Verhalten fort und war gänzlich unkooperativ. Da der 47-jährige stetig aggressiver wurde, wurde er letztendlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, da er erheblich alkoholisiert war. Zudem erwartet ihn jetzt ein entsprechendes Strafverfahren.

