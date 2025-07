POL-WI-KvD: +++Durch Schusswaffe leicht verletzt+++Pkw angegangen+++Mülltonnenbrand+++Brand einer Gartenhütte+++Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Schussverletzung nach körperlichem Angriff, Wiesbaden, Paulinenstraße / Thelemannstraße, Sonntag, 27.07.2025, 01:20 Uhr (jul) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 52-jähriger Mann in der Paulinenstraße Höhe Thelemannstraße in Wiesbaden durch unbekannte Täter angegriffen und durch eine Schussverletzung im Gesicht leicht verletzt. Am Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr beabsichtige der 52-Jährige mit seiner 23-jährigen Tochter von seinem Parkplatz in der Paulinenstraße wegzufahren. Bevor der Mann jedoch losfahren konnte, traten zwei männliche Täter an die Fahrertür heran, öffneten diese und griffen den Mann unvermittelt an. Bei dem anschließenden Gerangel wurde der 52-Jährige durch eine Schussverletzung im Gesicht und am linken Oberarm leicht verletzt. Bei der Schusswaffe handelte es sich offensichtlich um eine Gasdruck- oder Luftdruckpistole. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in Richtung "Warmer Damm". Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Der Mann musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Die Täter seien ca. 25-30 Jahre alt und ca. 170 cm gewesen. Beide Männer wurden mit "südländischen Erscheinungsbild" beschrieben und hätten dunkle Kleidung getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Unbekannte machen sich an geparkten Pkw zu schaffen, Wiesbaden, Wilhelm-Tropp-Straße / Hollerbornstraße, Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr - Samstag, 26.07.2025, 08:00 Uhr (jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich unbekannte Täter an zwei geparkten Pkw in der Hollerbornstraße und der Wilhelm-Tropp-Straße in Wiesbaden zu schaffen. Am Freitag gegen 19:00 Uhr wurde ein schwarzer BMW am Straßenrand der Wilhelm-Tropp-Straße in Wiesbaden-Biebrich geparkt. Durch ein nicht vollständig geschlossenes Seitenfenster gelang es den Tätern, das Fahrzeug unbemerkt zu öffnen und private Gegenstände des Eigentümers zu entwenden. Am Samstagmorgen um 08:00 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Mann aufmerksam, welcher den Innenraum eines geparkten schwarzen VW Polo's durchwühlte. Der Täter hatte zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen, um so in das Fahrzeug gelangen zu können. Als der Täter den Zeugen wahrnehmen konnte, verließ dieser fluchtartig zu Fuß ohne Diebesgut den Tatort. Der Mann sei ca. 30-40 Jahre alt und ca. 160-165 cm groß. Er wurde durch den Zeugen mit "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare, sei kräftig gewesen und hätte einen Vollbart getragen. Der Täter habe ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen und schwarze Sportschuhe getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Unbekannte zünden mehrere Mülltonnen an, Wiesbaden, Steinern Straße, Sonntag, 27.07.2025, 01:45 Uhr (jul) Am frühen Sonntagmorgen zündeten unbekannte Täter mehrere Großraummülltonnen in der Steinern Straße im Stadtteil Mainz-Kostheim an. Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr wurden mehrere Anwohner auf einen Mülltonnenbrand in der Steinern Straße in Mainz-Kostheim aufmerksam. Unbekannte Täter hatten drei Großraummülltonnen auf einem Mülltonnenstellplatz eines Mehrfamilienhauses angezündet. Die drei Mülltonnen brannten vollständig ab. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand entstand Sachschaden in der Höhe von eintausend Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Brand einer Gartenhütte,

Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, Samstag, 26.07.2025, 23:00 Uhr (jul) Am Samstagabend kam es in einer Kleingartenanlage im Bereich der Willi-Werner-Straße auf unbekannte Weise zu einem Gartenhüttenbrand. Am Samstagabend gegen 23:10 Uhr wurden mehrere Anwohner auf einen Brand einer Gartenhütte im Bereich der Willi-Werner-Straße in Wiesbaden-Dotzheim aufmerksam. Durch den Brand der Gartenhütte wurde ein benachbartes Grundstück ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Brandursache vor. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden" Wiesbaden, Freitag, 25.07.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 26.07.2025, 03:00 Uhr Samstag, 26.07.205, 19:00 Uhr bis Sonntag, 27.07.2025, 03:00 Uhr

(cho/jul)) Auch an diesem Wochenende fanden wieder gemeinsame Kontrollen von Landespolizei, Bereitschaftspolizei und Stadtpolizei im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" statt. Im Fokus standen diesmal die Örtlichkeiten rund um den Hauptbahnhof (Lilli, Reisinger Anlage) sowie der Luisenplatz, der Lehrplatz, der Warme Damm und die Fußgängerzone. Weiterhin unterstützten die Einsatzkräfte die Wiesbadener Polizeireviere. Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt 60 Personen angetroffen und kontrolliert werden. In der Nacht von Freitag auf Samstag führten zwei Personen Betäubungsmittel mit sich. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am Samstagabend konnten durch die Einsatzkräfte bei einem 20-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mehr als 100 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da der Verdacht des Handels bestand, wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Bei der Durchsuchung konnte ein verbotenes Messer sichergestellt werden. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Stadt- und Landespolizei werden auch in Zukunft gemeinsame Kontrollen durchführen und im Stadtgebiet präsent sein, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und ansprechbar zu sein.

