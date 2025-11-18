PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Überfall auf Tankstelle/Schneller Fahndungserfolg

Heppenheim (ots)

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in der Ludwigstraße am Montagabend (17.11.), gegen 21.30 Uhr, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige schnell festnehmen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein Mann den Verkaufsraum und forderte Bargeld, welches ihm durch den Kassierer ausgehändigt wurde. Anschließend ergriff der Mann mit der Beute und einem Komplizen, der offenbar vor der Tankstelle "Schmiere" stand, die Flucht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten gegen 23.00 Uhr am Bahnhof zwei 17 und 29 Jahre alte Männer fest, auf welche die Personenbeschreibungen der flüchtigen Tatverdächtigen passte. Das mutmaßlich bei dem Überfall erbeutete Geld wurde von der Polizei bei ihnen aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Festgenommenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Heppenheimer Kriminalpolizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 18.11.2025 – 06:08

    POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Kranichstein - Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Am Dienstag (18.11.) kam es gegen 05:10 Uhr in der Parkstraße in Darmstadt-Kranichstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Mercedes-Benz sowie ein Metallzaun beschädigt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Fahrer des Mercedes zuvor die Parkstraße aus Richtung Jagdschloss kommend und verlor in Höhe der Einmündung Eckhardwiesenstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle ...

  • 17.11.2025 – 17:37

    POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Höchst

    Höchst (ots) - Höchst i. Odw.: Am Montag (17.11.) zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A3, der in der Pestalozzistraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Mindestens 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an beiden Türen der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallhergang nimmt die Polizeistation Höchst ...

