Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Kranichstein - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (18.11.) kam es gegen 05:10 Uhr in der Parkstraße in Darmstadt-Kranichstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Mercedes-Benz sowie ein Metallzaun beschädigt wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Fahrer des Mercedes zuvor die Parkstraße aus Richtung Jagdschloss kommend und verlor in Höhe der Einmündung Eckhardwiesenstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Stabgitterzaun, der hierdurch erheblich beschädigt wurde. Auch an dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Der gesamte Sachschaden wird momentan auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Nach dem Verkehrsunfall flüchteten ersten Zeugenhinweisen zufolge insgesamt drei Fahrzeuginsassen in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Insassen oder zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969 41110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Becker
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

