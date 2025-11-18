PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Eingeschlafen und erwischt
Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Donnerstag (13.11.) wurde eine 21-jährige junge Frau sowie ein 22-Jähriger gegen 3.15 Uhr von der Polizei geweckt. Die beiden befanden sich schlafend in einem Auto in der Röntgenstraße, nahe des 3. Polizeirevier, und fielen aufgrund ihres laufenden Motors den Beamtinnen und Beamten der Wache auf. Nach Beginn der Kontrolle erhärtete sich zügig der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Zudem fanden die Gesetzeshüter im Rahmen der Durchsuchung des Autos unter anderem ein Tütchen mit Methamphetamin sowie weitere Utensilien, die den Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erhärteten. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache begleitet.

Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizeikräfte unter anderem rund 18 Gramm Amphetamin und mehrere Tabletten Ecstasy. Die Drogen wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen und durften die Heimreise antreten.

