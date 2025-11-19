Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Einbruch in Imbiss

Zeugen gesucht

Messel (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntag (16.11.), 21.30 Uhr, und Montag (17.11.), 10 Uhr, einen Imbiss in der Straße "Am Bahnhof" ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Gastronomie. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum und hebelten gewaltsam einen Automaten auf und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell