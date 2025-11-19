PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Einbruch in Imbiss
Zeugen gesucht

Messel (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntag (16.11.), 21.30 Uhr, und Montag (17.11.), 10 Uhr, einen Imbiss in der Straße "Am Bahnhof" ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Gastronomie. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum und hebelten gewaltsam einen Automaten auf und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

