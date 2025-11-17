PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Brutaler Angriff auf drei Personen - Täter in Untersuchungshaft

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag nahmen die Polizei Brandenburg und die Bundespolizei einen Mann fest, nachdem dieser Reisende getreten und mehrfach geschlagen haben soll.

Gegen 3:30 Uhr soll ein Mann am S-Bahnhof Messe-Süd unvermittelt einer älteren Frau gegen den Kopf getreten und anschließend mehrfach mit Faustschlägen auf diese eingewirkt haben. Ihre beiden Begleitpersonen sollen bei dem Versuch zu helfen ebenfalls geschlagen und getreten worden sein. Der Angreifer flüchtete im Anschluss mit der S-Bahn vom Tatort.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die drei ecuadorianischen Staatsangehörigen vor Ort an und nahmen den Sachverhalt auf. Nach Auswertung von Videoaufnahmen konnte die Polizei Brandenburg den 37-jährigen Deutschen in einer S-Bahn am Bahnhof Erkner vorläufig festnehmen und übergab ihn den Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei zur weiteren Bearbeitung. Die Staatsanwaltschaft Berlin ordnete die Blutentnahme an.

Durch den Angriff erlitt die 75-jährige Frau eine Kopfplatzwunde und mehrere Hämatome. Angeforderte Rettungskräfte versorgten die 28-Jährige und der 33-Jährige vor Ort und brachten die 75-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Körperverletzung gegen den polizeibekannten Mann ein. Die Beamtinnen und Beamten brachten ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

