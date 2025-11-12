Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahmen nach Diebstahl

Berlin - Mitte (ots)

Dienstagnachmittag nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese gemeinschaftlich von zwei Restaurantbesucherinnen Bargeld und Geldkarten entwendet hatten.

Gegen 16:45 Uhr beobachteten Taschendiebstahlfahnder der Polizei Berlin und zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei polizeibekannte Taschendiebe im Berliner Hauptbahnhof.

Die Einsatzkräfte bemerkten in einem nahegelegenen Restaurant, wie die Männer einer der beiden Restaurantbesucherinnen eine Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendeten. Zusätzlich angeforderte Einsatzkräfte stellten die beiden algerischen Staatsangehörigen nach kurzer Flucht auf dem Europaplatz, nahmen sie vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten 45 Euro bei dem 48-Jährigen sowie drei Geldkarten bei dem 38-Jährigen fest. Das Geld und eine Geldkarte gaben die Kräfte der 55-jährigen deutschen Bestohlenen zurück und stellten die beiden weiteren Bankkarten, welche einem kurz zuvor erfolgten Diebstahl zum Nachteil einer jungen Frau zugeordnet werden konnten, sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Männer ein.

Es ist beabsichtigt, das polizeibekannte Duo im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter zur Erwirkung von Untersuchungshaftbefehlen vorzuführen.

