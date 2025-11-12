PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahmen nach Diebstahl

Berlin - Mitte (ots)

Dienstagnachmittag nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese gemeinschaftlich von zwei Restaurantbesucherinnen Bargeld und Geldkarten entwendet hatten.

Gegen 16:45 Uhr beobachteten Taschendiebstahlfahnder der Polizei Berlin und zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei polizeibekannte Taschendiebe im Berliner Hauptbahnhof.

Die Einsatzkräfte bemerkten in einem nahegelegenen Restaurant, wie die Männer einer der beiden Restaurantbesucherinnen eine Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendeten. Zusätzlich angeforderte Einsatzkräfte stellten die beiden algerischen Staatsangehörigen nach kurzer Flucht auf dem Europaplatz, nahmen sie vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten 45 Euro bei dem 48-Jährigen sowie drei Geldkarten bei dem 38-Jährigen fest. Das Geld und eine Geldkarte gaben die Kräfte der 55-jährigen deutschen Bestohlenen zurück und stellten die beiden weiteren Bankkarten, welche einem kurz zuvor erfolgten Diebstahl zum Nachteil einer jungen Frau zugeordnet werden konnten, sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Männer ein.

Es ist beabsichtigt, das polizeibekannte Duo im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter zur Erwirkung von Untersuchungshaftbefehlen vorzuführen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:02

    BPOLD-B: Kioskmitarbeiterin und Reisende am Bahnhof Lichtenberg angegriffen

    Berlin - Lichtenberg (ots) - Sonntagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem S-Bahnsteig des Bahnhofes Berlin Lichtenberg, in Folge dessen ein Mann mehrere Personen angegriffen und verletzt haben soll. Die Bundespolizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Gegen 20 Uhr geriet ein Mann mit einer Mitarbeiterin eines Imbisses auf dem S-Bahnsteig des ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:00

    BPOLD-B: Angriff mit abgebrochenem Flaschenhals - Täter in Untersuchungshaft

    Berlin - Prenzlauer Berg (ots) - Samstagabend nahm die Bundespolizei einen Mann fest, nachdem dieser mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf einen Reisenden eingestochen haben soll. Gegen 22 Uhr sollen zwei Männer auf dem S-Bahnsteig des Bahnhofs Landsberger Allee in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der Angreifer eine Glasflasche in Richtung des ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:59

    BPOLD-B: Festnahme nach Angriff auf Lebensgefährtin

    Berlin - Mitte (ots) - Montagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser seiner Lebensgefährtin ins Gesicht geschlagen und getreten haben soll. Gegen 21:30 Uhr soll ein Mann seine Lebensgefährtin auf einer Rolltreppe im Berliner Hauptbahnhof mit drei Schlägen in das Gesicht und einen Fußtritt gegen den Kopf angegriffen haben. Anschließend ergriff er die Flucht. Auslöser soll ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren