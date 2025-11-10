PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Angriff mit abgebrochenem Flaschenhals - Täter in Untersuchungshaft

Berlin - Prenzlauer Berg (ots)

Samstagabend nahm die Bundespolizei einen Mann fest, nachdem dieser mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf einen Reisenden eingestochen haben soll.

Gegen 22 Uhr sollen zwei Männer auf dem S-Bahnsteig des Bahnhofs Landsberger Allee in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der Angreifer eine Glasflasche in Richtung des Reisenden geworfen und mit einem zerschlagenen Flaschenhals die linke Hand und den Oberkörper des Opfers verletzt haben.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Bundespolizei nahmen den 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen vor Ort vorläufig fest. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Syrer zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume und stellten den Flaschenhals als Beweismittel sicher. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie eine zuvor entwendete Geldbörse bei dem 29-Jährigen auf und stellten die Gegenstände ebenfalls als Beweismittel sicher. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,47 Promille. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Berlin eine Blutentnahme an.

Rettungskräfte brachten den 33-jährigen Deutschen in ein nahegelegenes Krankenhaus, welches er nach einer ambulanten Versorgung verlassen durfte.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der Unterschlagung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den polizeibekannten Mann ein. Die Beamtinnen und Beamten brachten ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam. Ein Haftrichter ordnete am Folgetag die Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

