PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Angriff auf Lebensgefährtin

Berlin - Mitte (ots)

Montagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser seiner Lebensgefährtin ins Gesicht geschlagen und getreten haben soll.

Gegen 21:30 Uhr soll ein Mann seine Lebensgefährtin auf einer Rolltreppe im Berliner Hauptbahnhof mit drei Schlägen in das Gesicht und einen Fußtritt gegen den Kopf angegriffen haben. Anschließend ergriff er die Flucht. Auslöser soll ein Beziehungsstreit gewesen sein.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die beiden bulgarischen Staatsangehörigen im Nahbereich des Berliner Hauptbahnhofs, nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest und das Paar zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den polizeibekannten Mann ein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach gegenüber seiner Lebensgefährtin handgreiflich wurde.

Es ist beabsichtigt ihn im Laufe des Dienstags einem Haftrichter zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls vorzuführen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 09:11

    BPOLD-B: Zeugen gesucht - Jugendlicher mittels unbekannten Gegenstands angegriffen

    Berlin - Mitte (ots) - Nachdem am Freitagabend im Bahnhof Alexanderplatz nach vorangegangener Körperverletzung auf einen Jugendlichen mit einem unbekannten Gegenstand eingestochen wurde, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Am 31. Oktober 2025 gegen 22 Uhr soll es im Erdgeschoss des Bahnhofs Alexanderplatz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:49

    BPOLD-B: Präventive Kontrolle entlarvt Handy-Dieb

    Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser zwei Mobiltelefone mit sich führte, die er schlafenden Reisenden zuvor entwendet haben soll. Gegen 9 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen augenscheinlich alkoholisierten Mann im Bahnhof Jungfernheide. Bei der Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten 50 Pesos sowie zwei ausgeschaltete ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:57

    BPOLD-B: Bundespolizei deckt Schleusung in Guben auf

    Guben (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen deckte die Bundespolizei Sonntagnachmittag die mutmaßliche Einschleusung von drei Personen, darunter einem Kleinkind, in Guben auf. Gegen 17:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte an der Stadtbrücke in Guben die Insassen eines in Polen zugelassenen Fahrzeuges. Neben dem Fahrer befanden sich noch ein Mann, eine Frau sowie ein Kleinkind im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren