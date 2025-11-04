Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Angriff auf Lebensgefährtin

Berlin - Mitte (ots)

Montagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser seiner Lebensgefährtin ins Gesicht geschlagen und getreten haben soll.

Gegen 21:30 Uhr soll ein Mann seine Lebensgefährtin auf einer Rolltreppe im Berliner Hauptbahnhof mit drei Schlägen in das Gesicht und einen Fußtritt gegen den Kopf angegriffen haben. Anschließend ergriff er die Flucht. Auslöser soll ein Beziehungsstreit gewesen sein.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die beiden bulgarischen Staatsangehörigen im Nahbereich des Berliner Hauptbahnhofs, nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest und das Paar zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den polizeibekannten Mann ein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach gegenüber seiner Lebensgefährtin handgreiflich wurde.

Es ist beabsichtigt ihn im Laufe des Dienstags einem Haftrichter zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls vorzuführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell