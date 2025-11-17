PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLD-B: Reisender nach gezeigter Zivilcourage angegriffen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Sonntagabend griffen vier Männer einen Reisenden an, der zuvor einer Frau in einer S-Bahn helfen wollte.

Gegen 18:20 sollen vier Unbekannte eine Frau in einer S-Bahn der Linie 7 während der Fahrt zum S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße verbal angegriffen haben. Ein Reisender bemerkte den Vorfall und stellte die vier Männer zur Rede. Unmittelbar darauf sollen die Personen den 38-Jährigen gemeinschaftlich mit Faustschlägen attackiert haben. Beim Halt am S-Bahnhof flüchteten die Angreifer unerkannt ins öffentliche Straßenland.

Die Bundespolizei sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen aus der betroffenen S-Bahn und ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die bis dato unbekannten Männer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 38-jährigen Deutschen mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zur Identität der Angreifer machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

