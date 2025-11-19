Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Babenhausen (ots)

Am Dienstag, den 18.11.2025, kam es gegen 13:25 Uhr im Bereich der Einmündung Luisenstraße / An der Lache zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein Sattelzug beim Rückwärtsfahren einen am Straßenrand geparkten Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

