POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Babenhausen (ots)
Am Dienstag, den 18.11.2025, kam es gegen 13:25 Uhr im Bereich der Einmündung Luisenstraße / An der Lache zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein Sattelzug beim Rückwärtsfahren einen am Straßenrand geparkten Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Berichterstatter: Karn, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell