PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Babenhausen (ots)

Am Dienstag, den 18.11.2025, kam es gegen 13:25 Uhr im Bereich der Einmündung Luisenstraße / An der Lache zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein Sattelzug beim Rückwärtsfahren einen am Straßenrand geparkten Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Berichterstatter: Karn, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren