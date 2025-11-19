Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Dienstag (18.11.), zwischen 7.30 und 18 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Wormser Straße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen Laptop sowie Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

