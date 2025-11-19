POL-DA: Bensheim: Werkzeuge aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen
Bensheim (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (19.11.) geriet ein weißer Kleintransporter der Marke Citroen Jumper ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen in den "Am Krummgewann" geparkten Transporter ein und entwendeten anschließend die Gegenstände.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell