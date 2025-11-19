PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Werkzeuge aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (19.11.) geriet ein weißer Kleintransporter der Marke Citroen Jumper ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen in den "Am Krummgewann" geparkten Transporter ein und entwendeten anschließend die Gegenstände.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

