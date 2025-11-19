PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Bischofsheim: Blauer Toyota Yaris gestohlen (GG-I 173)

Bischofsheim (ots)

Ein in der Friedrich-Ebert-Straße geparkter blauer Toyota Yaris wurde in der Nacht zum Mittwoch (19.11.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-I 173 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Toyota geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

