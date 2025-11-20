Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht beim Schwarzwald-Baar-Center (19.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf einem Parkplatz an einem Einkaufszentrum an der Straße "Neuer Markt" hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Im Zeitraum zwischen, 16 Uhr und 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Audi an dessen Stoßstange. Die Beschädigung in Höhe von etwa 2.000 Euro meldete der Unfallflüchtige nicht, weswegen die Polizei in Villingen nach ihm sucht. Unter der Nummer 07721 / 6010, können Hinweise gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell