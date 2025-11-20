Schonach im Schwarzwald - B 33 (ots) - Beim Wenden ist es am Dienstag, um 14:45 Uhr, auf der Bundesstraße 33 bei Gremmelsbach zu einem Unfall gekommen. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer wendete sein Auto auf einem Parkplatz um seine Fahrt in Richtung Offenburg fortzusetzten. Dabei übersah er eine aus dieser Richtung kommende 52-Jährige in einem Renault. Beim ...

