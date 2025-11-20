POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Schule beschmiert (16.11.2025 - 17.11.2025)
VS-Villingen (ots)
Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag, 9 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, die Grundschule in Pfaffenweiler beschmiert. Mit schwarzer Farbe besprühten sie Fenster, Fassaden und Tische auf dem Gelände der Schule. Die Höhe des so entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei in Villingen nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise zu den Tätern entgegen.
