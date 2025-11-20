Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz am Kletterwerk - schwarzen Tesla angefahren und geflüchtet (19.11.2025)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein Unbekannter nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kletterwerks in der Werner-Messmer-Straße am Mittwochabend hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr touchierte er den dort abgestellten schwarzen Tesla und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

