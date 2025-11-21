Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau

Lkr. Tuttlingen) - Diebstahl eines Audi Q7 - Polizei bittet um Hinweise (21.11.2025)

Mühlheim an der Donau (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist es in der Zeppelinstraße zu einem Diebstahl eines Audi Q7 gekommen.

Der Wagen, der vor der Garage des Halters abgestellt war, hat einen geschätzten Wert von etwa 40.000 Euro. Es handelt sich um ein schwarzes Auto aus dem Baujahr 2018 mit getönten Scheiben.

Auf welche Weise die Diebe den Wagen entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im Zeitraum, zwischen 23:00 Uhr und 08:45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Zeppelinstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim unter der Telefonnummer 07463 9961-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell