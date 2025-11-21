Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Hyundai Tucson-Fahrerin fällt wegen Drängelns auf - Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (31.10.2025)

Engen, A81, Lkr. Konstanz (ots)

Bereits am Freitag, 31.10.2025, ist es auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Geisingen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen.

Eine 45-jährige Frau war mit ihrem Mercedes auf der A 81 in Richtung Norden unterwegs, als ihr auf Höhe der Immensitz-Brücke die Fahrerin eines schwarzen Hyundai Tucson dicht auffuhr und mehrfach das Licht aufblenden ließ. Da die Mercedes-Fahrerin hinter einer Kolonne von Fahrzeugen fuhr, die mehrere Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen überholen wollten, blieb sie auf der linken Fahrspur. In der Folge überholte die Hyundai-Fahrerin sie auf dem rechten Fahrstreifen. Als die unbekannte Fahrerin nach dem Überholvorgang erneut den Fahrstreifen wechselte, musste die Mercedes-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende Verkehr musste ebenfalls stark abbremsen, während ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen auf den Standstreifen auswich.

Im weiteren Verlauf konnte die Mercedes-Fahrerin beobachten, dass die Hyundai-Fahrerin weiterhin auf dem linken Fahrstreifen fuhr und andere Verkehrsteilnehmer durch Drängeln aufforderte, den Fahrstreifen zu räumen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur unbekannten Hyundai Tucson-Fahrerin machen können, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden. Insbesondere die Autofahrer, die ebenfalls durch die Vollbremsung stark abbremsen mussten oder den Fahrstreifen wechselten, werden gebeten, sich zu melden.

