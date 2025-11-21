Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter nach Unfall (21.11.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, hat sich ein Autofahrer schwerverletzt. Aus Richtung St. Georgen kommend geriet ein 58-Jähriger Ford-Fahrer von der Straße "Obertal" Auf Höhe der Hausnummer 20 ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision verletzte sich der Fahrer schwer und der Wagen erlitt einen Totalschaden im Wert von 21.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell