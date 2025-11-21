POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Werkzeug gestohlen (19.11.2025 - 20.11.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Ein Diebstahl von Werkzeugen hat sich von Mittwoch auf Donnerstag an der Sturmbühlstraße ereignet. Im Zeitraum von, 16 Uhr, bis zum folgenden Morgen, 8 Uhr, entwendeten Diebe aus einem leerstehenden Haus Werkzeug im Wert von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Schwenningen bittet, unter der Nummer 07720 / 85000, um Zeugenhinweise.
