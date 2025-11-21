Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr Konstanz) Unangepasste Geschwindigkeit bei widrigen Wetterbedingungen führt zu Unfall (21.11.2025)

Engen, A81, Lkr Konstanz (ots)

Rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit.

Am Freitagmorgen, gegen 11 Uhr, war ein vom Autobahnkreuz Hegau kommender 18-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn 81 unterwegs, der die Ausfahrt Engen abfahren wollte. Auf der Abbiegespur merkte er beim Bremsen, dass sein Wagen aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse die Haftung verlor. Im Kurvenbereich rutschte der BMW geradeaus, überfuhr die Grünfläche bis über die Einfahrt auf die Autobahn und kam schließlich auf dem dortigen rechtsseitigen Grünsteifen zum Stillstand. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

