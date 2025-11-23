Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt - Zeugenaufruf (22.11.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Verlauf des Samstages eine Verkehrsinsel im Bereich der Eugen-Frueth-Straße / Talstraße überfahren und hierbei ein Verkehrsschild umgefahren. Das Schild wurde aus der Verankerung gerissen. Das Auto dürfte hierbei nicht unerheblich beschädigt worden sein. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefon 07423/81010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell