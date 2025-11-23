PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt - Zeugenaufruf (22.11.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Verlauf des Samstages eine Verkehrsinsel im Bereich der Eugen-Frueth-Straße / Talstraße überfahren und hierbei ein Verkehrsschild umgefahren. Das Schild wurde aus der Verankerung gerissen. Das Auto dürfte hierbei nicht unerheblich beschädigt worden sein. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefon 07423/81010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren