Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Lkr. Rottweil) Zimmerbrand mit ca. 25000.- Sachschaden (22.11.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 11:15 h in der Schillerstraße in Schramberg zu einem Zimmerbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann die Brandursache noch nicht klar bestimmt werden, die Ermittlungen dauern an. In einer Wohnung im Mehrfamilienhaus brach das Feuer aus, welches durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 25 000.- Euro, verletzt wurde niemand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausweiten des Brandes verhindert werden. Durch die Löscharbeiten war die Schillerstraße blockiert, die Polizei leitete für die Dauer der Sperrung den Verkehr um.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

