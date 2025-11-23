Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Verdacht eines Autorennens - Zeugenaufruf (22.11.2025)

Tuningen (ots)

Die Autobahnpolizei ermittelt in einem Fall eines möglichen illegalen Autorennens und sucht hierzu mögliche Zeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Samstagabend gegen Mitternacht auf der A 81 in Höhe Tuningen in Fahrtrichtung Singen zu einem Fahrverhalten von Fahrzeugen, die augenscheinlich ein Autorennen veranstalteten. Zu Beginn wurde der nachfolgende Verkehr auf beiden Spuren wohl absichtlich auf bis zu 50 km/h heruntergebremst, um danach ein Beschleunigungsrennen zu veranstalten. In diesem Zusammenhang wird ein dunkler Range Rover / Jeep und ein dunkler Audi Q5 oder Q7 gesucht, welche durch ihre Fahrweise auffielen. Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen unter 07733/99600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell