Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in einem Lokal in der Konzilstraße - 36-Jähriger leicht verletzt (22.11.2025)

Konstanz (ots)

Nachdem es am Samstagabend in einem Lokal in der Konzilstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Kurz vor 23 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 23 und 47 Jahren mit einem 36-jährigen Mitarbeiter der Security aneinander. Im Zuge dessen schlug der 47-Jährige dem 36-Jährigen erst mit der Faust ins Gesicht und versuchte anschließend, ihn mit einem zerbrochenen Glas anzugreifen, während der 23-Jährige den Security mit einem Messer bedrohte. Durch die verständigte Polizei konnten die Beteiligten schließlich getrennt werden.

Der 36-Jähriger erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen.

