Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Bar am Zähringerplatz (21.11.2025)

Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden ist ein Unbekannter am Freitag in eine Bar am Zähringerplatz eingebrochen. Zwischen 05.30 Uhr und 6 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der "MaiTai Cocktailbar". Dort brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Die Höhe des dabei erbeuteten Betrags ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bar beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

