Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, L190, Lkr. Konstanz) Hund bringt Rennradfahrer zu Fall - 55-Jähriger verletzt (22.11.2025)

Hilzingen, L190 (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg neben der Landesstraße 190 zwischen DIetlishof und Hilzingen am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 55-Jähriger war mit einem Rennrad von Hilzingen in Richtung Gottmadingen unterwegs, als der nicht angeleinte Hund eines entgegenkommenden Fußgängers plötzlich querte und den Radler zu Fall brachte.

Der Verletzte kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell