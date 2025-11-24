PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, L190, Lkr. Konstanz) Hund bringt Rennradfahrer zu Fall - 55-Jähriger verletzt (22.11.2025)

Hilzingen, L190 (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg neben der Landesstraße 190 zwischen DIetlishof und Hilzingen am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 55-Jähriger war mit einem Rennrad von Hilzingen in Richtung Gottmadingen unterwegs, als der nicht angeleinte Hund eines entgegenkommenden Fußgängers plötzlich querte und den Radler zu Fall brachte.

Der Verletzte kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

