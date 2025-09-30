PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbrüche in Wuppertal - Größere Anzahl an iPads aus Schule entwendet

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei in Wuppertal mehrere 
Einbrüche auf. 

In einer Schule in der Else-Lasker-Schüler-Straße stiegen Unbekannte 
zwischen dem 25.09.2025 (17:00 Uhr) und 26.09.2025 (06:30 Uhr) ein 
und entwendeten iPads in einem Gegenwert eines niedrigen 
sechsstelligen Betrags sowie Bargeld. 

In der Malerstraße drangen Einbrecher in dem Zeitraum vom 25.09.2025 
(08:40 Uhr) und dem 26.09.2025 (17:30 Uhr) in eine Wohnung ein. Ob 
dabei etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. 

Am 28.09.2025 (13:20 Uhr bis 21:15 Uhr) öffneten unbekannte Täter 
gewaltsam die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf
der Friedrich-Engels-Allee und erbeuteten Bargeld und eine Uhr.

In der Nacht zu Montag (29.09.2025, 00:00 Uhr - 07:30 Uhr) gelangten 
Unbekannte durch ein Fenster in eine Schule an der Straße Zu den 
Erbhöfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und ein 
Kaffeevollautomat entwendet.

Im Zeitraum vom 26.09.2025 (17:00 Uhr) bis 29.09.2025 (06:30 Uhr) 
brachen Unbekannte ebenfalls in eine Schule in der Reichsgrafenstraße
ein und entwendeten Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, 
sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 08:55

    POL-W: SG Kind nach Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am Freitag (26.09.2025, um 14:10 Uhr) kam es in Solingen-Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kind leichte Verletzungen erlitt. Ein 8-jähriger Junge überquerte zu Fuß die Paulstraße, als ein silberner Kleinwagen von der Wupperstraße nach links in die Paulstraße abbog. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:15

    POL-W: W Polizei sucht Zeugen - E-Scooter-Fahrer verletzt

    Wuppertal (ots) - Nachdem ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter am 26.09.2025 (20:40 Uhr) in Barmen stürzte, sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Der junge Mann war in Begleitung eines weiteren 19-Jährigen auf seinem Scooter auf der Widukindstraße in Richtung Waldeckstraße unterwegs. Als ihm nach seinen Angaben ein blauer Audi RS entgegenkam, versuchte er auszuweichen. Dabei stürzten er und sein Begleiter ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:56

    POL-W: W Zeugen gesucht - Handtaschenraub auf der Albertstraße

    Wuppertal (ots) - Am 27.09.2025, gegen 12:45 Uhr, wurde in der Albertstraße ein Handtaschenraub begangen. Eine 89-jährige Frau ging die Albertstraße entlang, als sich ein Unbekannter aus Richtung Gewerbeschulstraße näherte. Der Mann entriss der Seniorin die Tasche und flüchtete in Richtung Heckinghauser Straße. Der Tatverdächtige wird als circa 1,80m bis 1,85m ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren