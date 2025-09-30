Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbrüche in Wuppertal - Größere Anzahl an iPads aus Schule entwendet

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei in Wuppertal mehrere Einbrüche auf. In einer Schule in der Else-Lasker-Schüler-Straße stiegen Unbekannte zwischen dem 25.09.2025 (17:00 Uhr) und 26.09.2025 (06:30 Uhr) ein und entwendeten iPads in einem Gegenwert eines niedrigen sechsstelligen Betrags sowie Bargeld. In der Malerstraße drangen Einbrecher in dem Zeitraum vom 25.09.2025 (08:40 Uhr) und dem 26.09.2025 (17:30 Uhr) in eine Wohnung ein. Ob dabei etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Am 28.09.2025 (13:20 Uhr bis 21:15 Uhr) öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Friedrich-Engels-Allee und erbeuteten Bargeld und eine Uhr. In der Nacht zu Montag (29.09.2025, 00:00 Uhr - 07:30 Uhr) gelangten Unbekannte durch ein Fenster in eine Schule an der Straße Zu den Erbhöfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und ein Kaffeevollautomat entwendet. Im Zeitraum vom 26.09.2025 (17:00 Uhr) bis 29.09.2025 (06:30 Uhr) brachen Unbekannte ebenfalls in eine Schule in der Reichsgrafenstraße ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

