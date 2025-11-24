POL-KN: (Blumberg, B 314
Schwarzwald-Baar-Kreis) Fehler beim Überholen - 16.000 Euro Sachschaden (24.11.2025)
Blumberg (ots)
Vermutlich ein Fehler beim Überholen hat am frühen Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden geführt. Ein 34-jähriger Mann war gegen 4:30 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße 314 zwischen Grimmelshofen und Epfenhofen unterwegs, wobei er einen vorausfahrenden Mercedes Sprinter eines 20-Jährigen überholen wollte. Beim Überholvorgang geriet der Opel ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem Kastenwagen. Der Sachschaden belief sich auf etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
