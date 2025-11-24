PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 314
Schwarzwald-Baar-Kreis) Fehler beim Überholen - 16.000 Euro Sachschaden (24.11.2025)

Blumberg (ots)

Vermutlich ein Fehler beim Überholen hat am frühen Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden geführt. Ein 34-jähriger Mann war gegen 4:30 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße 314 zwischen Grimmelshofen und Epfenhofen unterwegs, wobei er einen vorausfahrenden Mercedes Sprinter eines 20-Jährigen überholen wollte. Beim Überholvorgang geriet der Opel ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem Kastenwagen. Der Sachschaden belief sich auf etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:16

    POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Schwaketenbad (24.11.2025)

    Konstanz (ots) - In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter versucht, in das Schwaktenbad einzubrechen. Gegen 2 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster im Kassenbereich zu schaffen. Vermutlich aufgrund des daraufhin ausgelösten Alarms ließen sie anschließend jedoch von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Die umgehend ausgerückten Streifen des Polizeireviers Konstanz und der Bundespolizei konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren