Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

Lkr. Tuttlingen) - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 (24.11.2025)

Geisingen, A81 (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es auf der Autobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Geisingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verunglückten Person gekommen.

Ein 68-jähriger Mann fuhr gegen 04:00 Uhr mit einem Mercedes CLK bei winterglatter, nasser Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen, als er aufgrund der Glätte ins Schleudern geriet und mit der Fahrerseite in das Heck eines vor ihm fahrenden Audi Q5 eines 61-Jährigen prallte. Durch den Aufprall geriet der Audi Q5 ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes wurde in die Schutzleitplanke abgewiesen und kam rechtsseitig auf dem Standstreifen zum Stillstand.

Der 68-jährige Mercedes-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Audi-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro.

Die A81 musste für die Unfallaufnahme ab dem Dreieck Bad Dürrheim durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell