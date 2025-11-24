Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - Fahrzeug verliert Ladung und verursacht dadurch Unfall - Polizei sucht Zeugen (21.11.2025)

Deißlingen (ots)

Am Freitagmorgen hat ein unbekanntes Fahrzeug auf der Autobahn 81 einen Unfall verursacht, nachdem es ein Stück seiner Ladung verloren hatte.

Gegen 11:15 Uhr fiel zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen in Fahrtrichtung Singen eine Alustrebe auf den rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgender Sattelzug überfuhr den Gegenstand, wobei die Bremsanlage des Sattelzugs so stark beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Der entstandene Schaden am Sattelzug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum gesehen haben, wie und von welchem Fahrzeug die Alustrebe auf die Fahrbahn fiel, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell