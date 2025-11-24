Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Diebstahl in Geschenkladen - Polizei bittet um Hinweise (22.11.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagvormittag ist es in einem Geschenkladen in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von Bargeld gekommen.

Zwischen 09:20 Uhr und 09:30 Uhr betraten unbekannte Personen das Ladengeschäft, während sich die Mitarbeiterin zu diesem Zeitpunkt nicht in der Ladenfläche aufhielt.

Die Unbekannten begaben sich hinter den Verkaufstresen und entnahmen aus einer Kasse einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell