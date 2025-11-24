PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Diebstahl in Geschenkladen - Polizei bittet um Hinweise (22.11.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagvormittag ist es in einem Geschenkladen in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von Bargeld gekommen.

Zwischen 09:20 Uhr und 09:30 Uhr betraten unbekannte Personen das Ladengeschäft, während sich die Mitarbeiterin zu diesem Zeitpunkt nicht in der Ladenfläche aufhielt.

Die Unbekannten begaben sich hinter den Verkaufstresen und entnahmen aus einer Kasse einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren