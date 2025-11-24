Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 864

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleinlastwagen von Fahrbahn abgekommen und umgekippt (24.11.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Vermutlich Blitzeis ist am Montagmorgen dem Fahrer eines Kleinlastwagens auf der Autobahn 864 zum Verhängnis geworden. Ein 36-jähriger Mann war gegen 04:30 Uhr mit seinem Ford Transit zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und Donaueschingen unterwegs, als er auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er geriet ins Schleudern, der Kleinlastwagen kippte zur Seite und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der Sachschaden belief sich auf etwa 15.000 Euro. Der 36-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell