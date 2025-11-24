Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, L 178

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis stürzt acht Meter hohe Böschung hinab (23.11.2025)

Niedereschach (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen auf der Landesstraße 178 einen Verkehrsunfall verursacht. Die 35-jährige Frau war gegen 05:30 Uhr mit ihrem Renault von Niedereschach in Richtung Kappel unterwegs, als ihr Wagen von der Fahrbahn abkam, eine acht Meter hohe Böschung hinabstürzte und gegen einen Baum fuhr. Das Auto verkeilte sich schließlich zwischen Baum und Hang, befand sich jedoch in etwa zwei Meter Höhe. Die Freiwillige Feuerwehr Niedereschach befreite die 35-Jährige aus ihrer misslichen Lage. Die Frau zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Klinikum. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Noch bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten die alkoholische Beeinfluss der Fahrerin. Ein Alkoholtest mit etwa zwei Promille bestätigte den Verdacht. Außerdem konnte die 35-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Sie muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell